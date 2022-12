Hotéis do Rio estão quase lotados para o Réveillon

Passou de 80,75% a média de ocupação de hotéis do Rio (capital) para o Réveillon. De acordo com a Pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), Ipanema e Leblon lideram a lista dos bairros mais procurados, com 89,02% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 88,99%, Barra da Tijuca e São Conrado (82,04%), Flamengo e Botafogo (72,55%) e Centro (61,35%).

“As projeções de recuperação do setor são muito positivas para esta temporada e sinalizam que os números fiquem próximos ou superem os do Réveillon 2020/2021. Esperamos chegar a 98% de quartos ocupados”, afirma o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.

A Barra da Tijuca já tem reservas concorridas para o fim de ano. Mais de 82% dos quartos já estão reservados e a expectativa da hotelaria é de 100% de quartos ocupados na virada.

Segundo a Riotur, vai haver queima de fogos nos seguintes locais: Windsor Marapendi, Wyndham Rio Barra, Quebra Mar da Barra, Radisson Hotel Barra Rio de Janeiro, VillageMall, Hilton Barra Rio de Janeiro, Courtyard by Marriott Rio de Janeiro Barra da Tijuca, Ilha Pura, Ramada Encore by Wyndham Rio de Janeiro Ribalta, Barra World Shopping & Park, eSuites Hotel Recreio Shopping (antigo Ramada) e CDesign Hotel.

“A queima de fogos de artifício é feita nos telhados dos hotéis, que organizam grandes festas muito procuradas pelos turistas. Alguns shoppings também participam, garantindo um céu iluminado da Barra ao Recreio”, completou Alfredo.