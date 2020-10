Hospital Veterinário da UFF volta a funcionar com esquema especial

Raquel Morais

Em mais um passo da flexibilização do ‘Novo Normal’, o Hospital Veterinário da UFF (Huvet), no bairro Vital Brazil, voltou a realizar atendimentos aos animais. Desde a última segunda-feira (19) o retorno das atividades está acontecendo de maneira diferenciada. A unidade está funcionando apenas das 8h às 12h e com agendamento prévio através do telefone (21) 97202-0782 (mensagens ou ligações pelo aplicativo WhatsApp).

A redução da grade de atendimento foi decidida por causa da pandemia do coronavírus, para evitar aglomeração e minimizar a possibilidade de contágio. Segundo Huvet as mudanças foram realizadas com o intuito de garantir a segurança dos clientes e funcionários. Será necessário apresentar o comprovante de agendamento no momento de chegada ao hospital. E só será permitida a entrada de um responsável por animal, que deverá estar de máscara, não apresentar sintomas de Covid-19 e preferencialmente estar fora do grupo de risco. A temperatura de cada tutor será aferida no momento de chegada, e haverá a disponibilidade de dispositivos de álcool em gel para a limpeza das mãos.

A jornalista Aline dos Santos, 31 anos, em julho desse ano precisou levar sua cachorrinha de estimação Mila para o veterinário e na época gastou um dinheiro que não podia. “Eu vou aproveitar que o hospital voltou e tentar marcar uma consulta para Mila. Aparentemente ela não está com nenhum problema, mas os cachorros são como nós humanos, precisam de uma consulta, pelo menos uma vez por ano, para ver como está a saúde”, contou a moradora de Maricá.

O trabalho na unidade de saúde aconteceu de forma remota por meses, desde o anúncio da pandemia do coronavírus. Os funcionários administrativos e da limpeza foram reduzidos e os residentes chegaram a atuar em outras unidades, como o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), no Centro.

O coordenador do hospital, Fábio Ascoli, explicou como está sendo o retorno das atividades no hospital. “O Huvet é um importante cenário de prática para os residentes em Medicina Veterinária da UFF e presta serviço veterinário de qualidade a comunidade em diversas áreas de pequenos animais. Cabe ressaltar que em muito casos os tratamentos são contínuos que demandam acompanhamento veterinário constantemente. Estamos retornando de forma responsável e com segurança para todos os usuários seguindo vários procedimentos que foram elaborados por um grupo de trabalho da faculdade de veterinária. Neste momento não teremos alunos de graduação atuando no hospital para minimizar o número de pessoas dentro do hospital e, consequentemente, reduzir os riscos”, finalizou.