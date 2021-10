Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro é inaugurado, em Cabo Frio

Unidade de saúde priorizará tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19

Foi inaugurado, nesta sexta-feira (15), o Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A nova unidade, ligada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), tem capacidade para 50 leitos, entre enfermarias e UTIs. Neste primeiro momento, o hospital será destinado ao atendimento de pacientes com Covid-19 e tratamento de sequelas provocadas pela doença. Em 2022, a unidade, ligada à Faculdade de Ciências Médicas que a Uerj abrirá na cidade fluminense, vai expandir o atendimento a outras especialidades médicas. A cerimônia contou com a presença do governador, que destacou o papel da universidade.

“A atuação da Uerj vai além da questão educacional: a universidade do estado é uma grande catalisadora de políticas públicas no Rio de Janeiro. Com isso, estamos virando a lógica do pouco olhar para o interior, porque é preciso que a população tenha acesso aos serviços em suas regiões, sem que haja deslocamento para outras cidades. O trabalho dos últimos meses tem sido para universalizar as ações e serviços para todo o estado. Este novo hospital representa educação, saúde e, principalmente, dignidade para os cidadãos da Região dos Lagos”, afirmou Cláudio Castro.

Cerca de 380 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e pessoal administrativo, trabalharão no Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro. A unidade, que pertencia à iniciativa privada, estava fechada desde dezembro. Este ano foi incorporada à rede pública de saúde, por meio da Uerj, o que possibilitou a reabertura como hospital universitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Será uma opção de atendimento qualificado para moradores de Cabo Frio e de municípios vizinhos, como Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Araruama e Iguaba Grande.

“A demanda por serviços de saúde na região é muito grande. Após este primeiro momento, em que a prioridade será para o tratamento no pós-Covid, a estrutura permanente do hospital vai ampliar o atendimento. Ou seja, ele se torna um legado para Cabo Frio e municípios vizinhos”, afirmou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Homenagem a um dos idealizadores do SUS

O novo hospital presta uma homenagem ao médico sanitarista e ex-reitor da Uerj Hesio Cordeiro, professor do Instituto de Medicina Social da universidade. O profissional foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde.

“Não foi à toa o fato de a inauguração deste hospital universitário acontecer no Dia dos Professores. A missão de unidades como essa é unir a ciência com as necessidades do povo do Estado do Rio de Janeiro. Batizar com o nome do reitor Hesio Cordeiro é fortalecer o SUS neste momento de combate à pandemia da Covid-19. Aproveito a ocasião para anunciar que a Uerj fará a aquisição do prédio ao lado do hospital para abrigar os cursos de Ciências Médicas, Ciências Ambientais e Geografia, que em breve serão abertos aqui em Cabo Frio”, destacou o reitor da UERJ, professor Ricardo Lodi.