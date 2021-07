Hospital Regional Darcy Vargas reabre setor Covid

A Comissão de Intervenção do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) reabriu, nesta quinta-feira (º), o Setor Covid da unidade após um trabalho de reforma que teve início logo quando a intervenção no local começou. Ala destinada aos pacientes com a Covid-19 recebeu diversas melhorias e já se encontra apta para receber os primeiros pacientes.

Inicialmente o local irá oferecer dez leitos, sendo cinco deles pertencentes à enfermaria e a outra metade destinada à UTI. De acordo com a administração da unidade, mais leitos serão ofertados em breve, mediante ao contrato já estabelecido com a Prefeitura de Rio Bonito.

O local passou por diversas melhorias e adequações nas últimas semanas, uma delas foi a transferência do setor para um ambiente mais isolado e distante dos outros setores de internações do hospital. Também foram efetuadas manutenções e reformas na ala para oferecer uma melhor qualidade de atendimento à população.