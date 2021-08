Hospital Regional Darcy Vargas desmente suposta adulteração das contas

Unidade se posicionou a respeito de um documento que comprovaria fraudes financeiras que vem circulando pelo WhatsApp

A Comissão Interventora do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) divulgou, na quarta-feira (04), uma nota a respeito de uma suposta prestação de contas adulterada que vem sendo divulgadas nas redes sociais.

Desde o último sábado (31), viralizou em um grupo de WhatsApp um arquivo onde a equipe de intervenção estaria adulterando o dinheiro que se encontra em caixa. A nota explica que o documento não foi emitido pela comissão e nem assinado pelo respectivo interventor e contadora do HRDV.

Além disso, segundo o comunicado, a verdadeira prestação de contas foi devidamente encaminhada à Controladoria Interna e Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito e está, inclusive, publicado no site da transparência do Hospital Regional Darcy Vargas no link https://darcyvargas.com.br/transparencia-comissao-interventora/.

A Comissão Interventora do Hospital Regional Darcy Vargas esclarece ainda que realizou o devido Boletim de Ocorrência, Pré-Registro Nº: 1192021/351876-08, perante a Polícia Civil (Delegacia On-line), relatando todos os fatos corridos, para que sejam adotadas as providências necessárias que o caso exige.