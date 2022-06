Hospital pega fogo e pacientes são evacuados na Zona Sul

Um incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo informações da unidade particular de saúde, o fogo começou na rouparia que funciona num prédio anexo. Foi necessário evacuar pacientes internados para o trabalho e extinção das chamas.

Importantes vias do bairro precisaram ser interditadas para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), até o começo da tarde, havia pontos de interdição na Rua Pompeu Loureiro, altura da Constante Ramos; e Rua Tonelero, a partir do túnel Major Vaz, com desvio para a Rua Santa Clara.

Rua Pompeu Loureiro foi interditada – Foto: Divulgação/COR

Em nota, o Hospital São Lucas informou que, por volta das 9h10, a rouparia, que funciona em um prédio anexo, teve um princípio de incêndio, em premissa, iniciado em um gerador de energia. Às 10h, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros e os pacientes, que foram evacuados, começaram a retornar para o interior do hospital.

O hospital ainda informou que as causas e os impactos na operação estão sendo investigadas e que, em breve, novas informações serão divulgadas. O Corpo de Bombeiros foi procurado, mas não atendeu ás ligações. Até o fechamento deste texto, não havia registro de feridos.