Hospital Oceânico soma duas mil altas de pessoas recuperadas da Covid-19

Marca foi atingida após 14 meses de abertura da unidade

O Hospital Municipal Oceânico chegou a marca de dois mil pacientes que receberam alta depois de recuperados da Covid-19. O número foi atingido depois de 14 meses que o hospital foi reaberto. A unidade, que era particular e estava desativada, foi arrendada e reequipada pela Prefeitura de Niterói e se tornou referência no tratamento da doença.

Ontem (17), Maria José Camilo de Paula, de 53 anos, deixou o hospital pela porta da frente, após quase um mês lutando contra a Covid-19, e se tornou a paciente número dois mil a ter alta.

“Estou muito feliz com essa marca alcançada hoje pelo Hospital Municipal Oceânico. Ela demonstra que nossas ações no enfrentamento da pandemia da Covid-19 foram acertadas. Quero parabenizar toda a equipe do hospital e da Secretaria Municipal de Saúde pelo belo trabalho que vêm fazendo com empenho, dedicação e carinho pelas pessoas que lutam para sobreviver a essa infecção terrível e desejar à dona Maria José saúde e felicidade. A senhora é uma vencedora!”, disse o prefeito Axel Grael.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, também ressaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Hospital Municipal Oceânico.

“Abrimos o Hospital Oceânico em 23 dias e hoje é comparado aos melhores do Brasil. Atingimos 2 mil altas na unidade e quero deixar meus parabéns para toda essa equipe de profissionais competentes e dedicados pelo excelente trabalho que vem sendo feito ao longo desse período tão difícil”, disse.

Maria José se emocionou ao deixar a unidade sendo saudada pela equipe da unidade e recebida na porta do hospital por familiares.

“Eu fui tão bem cuidada que me senti em casa, nem parecia que eu estava em um hospital. Desde o funcionário da limpeza até o médico, todos me trataram com muito carinho, cada detalhe fez a diferença para eu estar saindo pela porta da frente”, contou Maria José, que lembrou ainda como a chamada virtual foi importante para atravessar esse período de internação.

Gisela Motta, diretora do hospital, reforça a importância dos cuidados para evitar a propagação da Covid-19.

“São diversas vidas salvas e mais do que isso, são famílias que não foram desfeitas. Apesar desse momento de alegria, não podemos fraquejar e afrouxar os cuidados, quem puder se vacinar se vacine, porque é apenas com a vacina que iremos vencer esta guerra. Além, claro, de sempre usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social. Falta pouco para podermos nos abraçar novamente”, lembrou a médica.

