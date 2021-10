Hospital Oceânico se chamará Dr. Gilson Cantarino

O Hospital Oceânico, em Piratininga, passará a se chamar Dr. Gilson Cantarino. O anúncio foi feito pelo prefeito de Niterói, Axel, Grael, após saber do falecimento do médico, responsável por implementar o programa Médico de Família em Niterói. A Prefeitura também decretou luto oficial de três dias.

“Recebi com profunda tristeza a notícia sobre a partida do Dr. Gilson Cantarino. Sempre tive e terei muito respeito ao Dr. Gilson, pela sua história de contribuições para as políticas públicas de saúde e por todo legado que construiu ao longo da carreira. Além de acompanhar com admiração a sua trajetória, tive a sorte de trabalhar diretamente com o Gilson quando fui presidente da FEEMA e ele secretário estadual de Saúde. Fizemos boas coisas em vários temas, em particular, na agenda do enfrentamento aos agrotóxicos, quando presidimos juntos o Conselho Estadual de Agrotóxicos. Desejo que descanse em paz. Toda a solidariedade e condolências à família”, desabafou Grael.

Dr. Gilson Cantarino O´Dwyer faleceu na quinta-feira (21), em Niterói, aos 71 anos. A causa da morte e detalhes sobre o sepultamento ainda não foram informados pela família.