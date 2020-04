O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, explicou que a cidade está com 238 casos do coronavírus confirmados, 96 curados, 16 óbitos e 81 pessoas em isolamento domiciliar e o município registrou um aumento do número de hospitalizados para 45 e parte desses que estavam em isolamento domiciliar; sendo 13 em UTIs. Hospital Oceânico já tem quatro pacientes em estado grave internados.

Os números são maiores do que os divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro na tarde dessa terça-feira (21). No boletim Estadual o município tem 233 casos confirmados não teve nenhum óbito nas últimas 24 horas no município, que continua com 16 mortos pela doença.

“Os nossos profissionais de saúde estão conseguindo cuidar e tratar por conta do isolamento. Continuemos perseverantes. Certamente já salvamos centenas de vidas e vamos salvar milhares de vidas”, comentou Rodrigo Neves que explicou que na madrugada de segunda-feira para terça-feira (21) quatro pacientes foram internados no Hospital Oceânico.

Em apuração…