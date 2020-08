Hospital Oceânico comemora a vitória da vida contra o coronavírus

A pandemia do novo coronavírus fez com que fosse integrado ao dia a dia da população o número de casos e óbitos decorrentes da doença. Porém, sempre é tempo de celebrar a vida. E foi o que ocorreu na segunda-feira (03) no Hospital Oceânico de Niterói. Para simbolizar as 280 altas hospitalares de pacientes com Covid-19, funcionários de todos setores da amarraram fitas na grade de entrada da unidade de saúde para celebrar a conquista desses pacientes curados.

Na Live realizada no Gabinete de Crise, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, informou que irá a São Paulo hoje, para falar sobre a vacina que será testada pelos profissionais de saúde do município.

“Vou me reunir com o presidente do Instituto Butantan e o comitê científico de Niterói. Vamos conversar sobre o cronograma e planejamento do projeto de validação da vacina, como será esse processo”, disse.

Rodrigo acredita que as comunidades científicas nacional e internacional conseguirão chegar a essa vacina.

“Vamos conversar sobre uma eventual produção da vacina no sentido de defender e proteger Niterói e os niteroienses. Se Deus quiser – e eu acredito que Ele quer -, a vacina será validada até dezembro”, afirmou.

O prefeito pediu à população que mantenha a perseverança e a disciplina.

“Ainda teremos seis meses pela frente convivendo com esse conceito do novo normal. Vamos manter o controle da pandemia para que não haja uma segunda onda de contaminação. Graças à nossa perseverança e disciplina estamos vencendo essa guerra contra o coronavírus. Mas essa guerra não está vencida.”, disse Rodrigo Neves.