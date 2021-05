Hospital Niterói D’Or passará a atender clientes Amil

Vinte unidades da Rede D’Or e um centro oncológico passarão a atender, a partir desta segunda-feira (10), nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal, usuários do Plano de Saúde Amil. Uma destas unidades do RJ é da de Niterói, situada em Icaraí.

De acordo com corretores de plano de saúde ouvidos pela nossa reportagem, são constantes os questionamentos sobre a abrangência de determinadas operadores incluir a Rede D’Or, cuja não-cobertura chega a ser razão de portabilidade para muitos usuários.