Hospital Municipal São Judas Tadeu de Itaboraí é inaugurado

Na manhã dessa segunda-feira (10) o Hospital Municipal São Judas Tadeu, no bairro Rio Várzea, em Itaboraí, foi inaugurado. A cerimônia teve a presença do governador Wilson Witzel que junto com o prefeito de Itaboraí, Dr. Sadinoel Souza, e o secretariado descerraram a placa de inauguração. Ao todo foram inaugurados os primeiros 30 leitos sendo 15 para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e os outros para a enfermaria central. Além do hospital destinado ao tratamento do coronavírus o Governo do Estado se comprometeu a ajudar o município através de R$ 100 milhões para asfaltamento em vários bairros que ainda são de ‘terra batida’.

A diretoria da unidade junto com o governador realizou uma visita na unidade e percorreram o espaço. “Pegamos uma cidade arrasada com mais de R$ 500 milhões de dívidas e nos dois primeiros anos conseguimos começar a colocar a casa em ordem. Após o carnaval entramos na pandemia e mesmo assim os servidores públicos da cidade apostaram nessa unidade de saúde. Daqui a três ou quatro anos pretendemos iniciar uma universidade de saúde para termos médicos residentes formados. Nós tivemos a maior votação sem prometer nada a ninguém e vamos continuar transformando essa cidade. Esse hospital é uma utopia para o município e vai ser a grande saída para o enfrentamento”, contou o prefeito Dr. Sadinoel Souza.

A abertura do hospital foi realizada após solução extrajudicial da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O Governador do Rio de Janeiro celebrou a inauguração e prometeu mais mudanças para o município de Itaboraí. “Asfalto é um problema grave e sobrevoei os bairros e vi muitos com terra batida. Nós vamos fazer muito pelas pessoas que precisam de dignidade não só de asfalto, saneamento e iluminação. Coloco a sua disposição a nossa companhia de desenvolvimento para obter empréstimos para fazer iluminação pública. Estarei disponibilizado essa semana para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para atender inicialmente algumas demandas, mas estou colocando R$ 100 milhões no departamento para essa semana para começar asfaltamento nessa cidade”, frisou Witzel.