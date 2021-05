Hospital em Rio Bonito pega fogo e 52 pacientes são transferidos

A madrugada dessa quarta-feira (26) foi agitada para quem estava no Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), em Rio Bonito, na Região Metropolitana. Um princípio de incêndio atingiu a unidade de saúde e 52 pacientes tiveram que ser retirados e transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

As primeiras informações apontam que o fogo teria sido iniciado em um quadro de energia, e as chamas foram controladas rapidamente. O prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, explicou que a UPA está funcionando como um centro de triagem para separar os casos mais graves, inclusive os de Covid-19.

“Estamos dando assistência aos familiares. A Covid-19 é uma questão que nos preocupa pois não podemos juntar os pacientes. A equipe de secretaria de saúde está desde cedo fazendo a transferência. Estamos tentando tranquilizar os pacientes que vieram do hospital e pessoas que estão buscando informações, como as famílias. Estamos controlando essa situação. O estado está junto conosco e quero agradecer”, frisou.

O prefeito ainda esclareceu que o hospital estava passando por problemas antigos, mas nada impediu a equipe de socorro, que contou com apoio de outras unidades de saúde da região. “Nossa preocupação é dar suporte aos pacientes transferidos que estão sob nossa responsabilidade. Esse é nosso principal papel. Já teve a perícia e terá outra perícia aperfeiçoada pois são coisas bem técnicas para a gente apurar e saber o que houve. Estamos fazendo a nossa parte. As questões do hospital como atraso de pagamento, nós revertemos”, finalizou.

A secretária municipal de Saúde, Daiana Albino, explicou que a operação para a transferência foi muito grande. “Embora há relato de um pequeno incêndio há sim uma vivencia de um grande movimento. Uma Upa receber 52 pacientes de uma vez só, com vários problemas, isso traz para a nossa equipe muito trabalho. Desde que fomos acionados a equipe está trabalhando, desde a madrugada. Estamos conseguindo essa transferência em um tempo muito rápido”, contou.

Em nota o hospital informou que o princípio de incêndio foi no quadro geral de energia o fogo já foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O fogo não atingiu os geradores ou a usina de oxigênio, que estão seguros e já foram isolados. No momento, o hospital encontra-se sem energia e os pacientes estão sendo realocados.

Nossa equipe técnica está atuando no local para solucionar o problema o mais rápido possível.