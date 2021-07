Hospital de Niterói é vendido por R$ 160 milhões

O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) anunciou a compra do Hospital Santa Martha, em Niterói. De acordo com o comunicado o valor de R$ 160 milhões será pago à vista, em dinheiro, e serão descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. O fechamento da operação está sujeito à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Esse é o segundo hospital que o grupo GNDI compra. O primeiro foi o Hospital São José dos Lírios, em São Gonçalo, adquirido em setembro de 2019, por R$ 105 milhões. Fundado em 1956 pelo médico e político Aécio Nanci (1912-2001), o São José conta com 106 leitos (31 deles de UTI), três centros clínicos. O GNDI levou ainda o plano de saúde pertencente ao hospital com cerca de 17 mil beneficiários.

O Hospital Santa Martha teve, em 2020, um faturamento líquido de R$ 94,4 milhões, e está equipado com laboratório de análises clínicas e parque de imagem, incluindo ressonância

magnética, tomografia computadorizada e hemodinâmica. Dispõe de 5 salas de parto, 6 salas de cirurgia e 187 leitos, dos quais 45 são de UTI adulto e 18 para UTI neonatal.

O local atendia, em sua maioria, beneficiários do plano de saúde Unimed. Não foi informado pela empresa se o novo dono do hospital vai aceitar outros convênios.

Grupo Notre Dame Intermédica – O Notre Dame Intermédica conta atualmente no Estado do Rio com três hospitais, dez centros clínicos, dois prontos-socorros autônomos, além de dois novos prontos-socorros em construção no centro do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu.