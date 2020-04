Hospital de Campanha em São Gonçalo deve inaugurar no início de maio

As obras para conclusão do Hospital de Campanha de São Gonçalo, para atender pacientes que contraíram a Covid 19, estão previstas de acabar apenas no início do mês de maio. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Os recursos para construção da unidade são provenientes das administrações municipais de Niterói e Maricá.

O trabalho dos operários começou na semana passada numa área onde anteriormente ficava o campo de futebol do Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte. O Hospital de Campanha terá capacidade estimada para 200 leitos, sendo 40 para Unidade de terapia Intensiva (UTIs).

O atendimento aos paciente ainda está sendo realizado num Centro de Triagem, no bairro Zé Garoto, no Hospital Luiz Palmier, no Centro do município, e numa clínica, no bairro Vista Alegre. A unidade Luiz Palmier também está sendo preparada para ser referência no tratamento da doença em São Gonçalo.