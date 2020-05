Hospital de Campanha de São Gonçalo começar a funcionar com apenas 10 leitos

Depois de muito atraso, o Hospital de Campanha de São Gonçalo começa a receber nessa quinta-feira (28) pacientes com covid-19. Ele tem capacidade prevista para 200 leitos, sendo 80 de terapia intensiva (UTI), mas foi inaugurado com apenas dez leitos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Nos últimos dois dias as prefeituras de Niterói e Maricá informaram que só repassariam recursos na ordem de R$ 90 milhões para a unidade, se o governo do estado apresentasse um estudo detalhado para execução dos serviços.

Localizado no Clube Mauá, é o quarto hospital de campanha estadual. Antes dele, foram abertas as unidades da Lagoa-Barra, Parque dos Atletas e Maracanã. Esta será a quarta unidade aberta pela Secretaria de Estado de Saúde para auxiliar no combate à pandemia. Além desta, outras três foram entregues: Maracanã, Lagoa-Barra e Parque dos Atletas.

A Organização Social Iabas foi a responsável por montar a estrutura e vai gerir o hospital. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o hospital de Nova Iguaçu deve ser inaugurado na sexta-feira (29). As próximas inaugurações devem ocorrer em junho: Duque de Caxias (1º), Nova Friburgo (7), Campos dos Goytacazes (12) e Casimiro de Abreu (18). Os contratos de instalação de hospitais de campanha estão sendo investigados pela Polícia Federal, por suspeitas de fraudes.

O ex-subsecretário de Saúde, Gabriell Neves, foi preso há alguns dias. Nesta semana, policiais federais cumpriram mandados de busca na casa do governador Wilson Witzel, que nega qualquer participação em esquema fraudulento.

