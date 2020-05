Hospital de Campanha de São Gonçalo agora tem previsão de abertura no dia 27

A conclusão das obras e inauguração de Hospitais de Campanha no estado, entre elas o de São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte, e na Baixada Fluminense, que serviria para conter a demanda por leitos para pacientes da Covid-19 no estado, teve novo adiamento.

Depois de estar previsto para ser entregue a população nessa quinta-feira (21), agora o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) voltou a remarcar novas datas para conclusão. A unidade de São Gonçalo ágora está prevista para ser inaugurada no próximo dia 27, ou seja, na quinta-feira da semana que vem. O atraso nas seis unidades que ainda não foram entregues está no acumulado de três semanas.

Da expectativa de abertura de cerca de 1.300 novos leitos no estado, apenas 200 passaram a ser oferecidos nessa quinta-feira, no Hospital de Campanha do Maracanã, unidade que ainda não opera com sua capacidade plena. Na lista de espera por vagas em leitos de enfermaria no estado tem 212 pessoas e para UTI mais 257.

De acordo com o Iabas, as novas datas de previsão de inaugurações de Hospitais de Campanha são: São Gonçalo – 27 de maio; Nova Iguaçu – 29 maio; Duque de Caxias – 1º de junho; Nova Friburgo – 7 de junho; Campos dos Goytacazes – 12 de junho; e Casemiro de Abreu – 18 de junho.

Em apuração…