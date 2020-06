Hospital de Campanha de Rio Bonito vai virar Centro de Triagem

A Secretaria de Saúde de Rio Bonito transformará a estrutura do Hospital de Campanha do município em um centro de triagem. Os leitos da unidade funcionarão no Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV). A informação foi confirmada pelo prefeito José Luiz Mandiocão (Progressistas), ao informar que a unidade abrigará os 20 leitos que seriam instalados no HC, totalizando 35 leitos de enfermaria para o novo coronavírus e 10 leitos de UTI Covid-19. Parte dos recursos que seriam utilizados para manter a unidade serão destinados à instituição regional.

Segundo o prefeito, na estrutura já montada do Hospital de Campanha, a Secretaria de Saúde fará um centro de triagem do covid-19, onde profissionais que foram aprovados no processo seletivo, deverão trabalhar.

“A decisão foi tomada com base em alguns problemas enfrentados pela Prefeitura para colocar o HC em funcionamento, como por exemplo, a falta de médicos inscritos no processo seletivo para trabalhar na unidade e a dificuldade na aquisição de equipamentos e insumos. Para manter os leitos no HRDV, a instituição receberá R$ 330.871,48, por mês”, disse o prefeito.

Segundo Mandiocão, o Hospital Regional Darcy Vargas também será contemplado com mais recursos federais, mais precisamente com R$ 6.690.296,11, do Fundo Nacional de Saúde.

“O recurso está sendo destinado às santas casas e hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que neste momento de pandemia precisam voltar suas atenções à Covid-19. Apesar do recurso já ter sido destinado a algumas unidades Brasil afora, outras instituições, como o HRDV, receberão o valor em cota única”, informou o prefeito.

Segundo a Prefeitura, de acordo com a Lei Federal nº 13.995 de 2020 e as portarias do Ministério da Saúde nº 1.393 e nº 1.448 de maio deste ano, a unidade contemplada deve aplicar o dinheiro em várias áreas, como aquisição de medicamentos e equipamentos, insumos, realização de reformas e adaptações no hospital, e também pagamento de profissionais, dentre outras utilizações, porém, todas devem ser para o enfrentamento ao Covid-19.

“Mas para o Hospital receber o recurso, algumas etapas burocráticas serão seguidas. Como o dinheiro foi enviado do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, gerido pelo Executivo, e como esse valor não estava previsto no orçamento da Prefeitura, a Câmara de Vereadores precisam aprovar o repasse desse recurso para o Hospital”, disse em texto a Prefeitura.