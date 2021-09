Hospital Darcy Vargas realiza campanha para a arrecadação de livros e revistas

Uma campanha de arrecadação criada pelo Centro de Oncologia do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) está recebendo livros, revistas, dentre outros itens desde o início deste mês de setembro. A campanha segue em andamento e já arrecadou doações vindas de várias cidades da região. A ideia é montar uma espécie de cantinho de leitura para as pacientes nos próximos meses. O horário de funcionamento do Centro de Oncologia do Darcy Vargas é de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Nesse primeiro momento, entretanto, todo o material recebido será repassado aos pacientes, que poderão levar os livros para suas casas.

“É um trabalho necessário. Entendendo a importância de estimular isso com as pacientes, a leitura, caça-palavras, palavras-cruzadas, que trabalham essa questão da memória, algo que é muito importante durante o tratamento”, destacou Viviane Fonseca, psicóloga do Setor Oncológico e idealizadora da campanha.

Além dos livros e revistas, a campanha recebeu outros tipos de itens muito importante para as pacientes do setor, como: próteses mamárias feitas em crochê. Todo o material pode ser entregue direto no setor oncológico, que se encontra localizado anexo ao Darcy Vargas.

Banco de perucas

O setor de oncologia também vem recebendo mexas de cabelos naturais para que seja feita a confecção de perucas para as pacientes que estão passando por quimioterapia. O projeto solidário foi iniciado em meados de 2019 e arrecada todo tipo de acessório, tais como: toucas, echarpes, lenços e afins. A peruca fica com a paciente pelo tempo que ela precisar e, se tratando de um cabelo natural, a paciente pode pintar, escovar e até realizar outros procedimentos estéticos.