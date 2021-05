Hospital Darcy Vargas continua fechado após incêndio

O Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), em Rio Bonito, continua sem poder atendimento ao público

desde o incêndio do dia 25, na semana passada. Os 52 pacientes que estavam internados no dia do

acidente e foram transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, também não

levados de volta para o hospital. O Conselho Municipal de Saúde (CMS) reforça que não recomendou o

fechamento do hospital e a direção da unidade garante que já resolveu o problema elétrico completamente

e está com todos os setores em capacidade de operação normal.



O CMS, composto por vários representantes da sociedade civil, informou a todos os munícipes que a

interdição do Hospital Regional Darcy Vargas está relacionada ao incêndio ocorrido em 25 do corrente

mês e não por interferência deste colegiado como tem sido erroneamente divulgado.

Este Conselho tem a função de fiscalização e acompanhamento e, em momento algum, solicitou ou

recomendou pelo fechamento do hospital.



“O hospital é um dispositivo importante para nossa rede de saúde, isso todos nós não temos dúvidas.

Todo dispositivo tem que seguir normas, rotinas e legislações, também não me resta dúvidas. Quando

temos um número alto de Óbitos e temos falta de medicamentos com o repasse em dia algo tem que ser



fiscalizado. (…) Veio o incêndio. Tudo parou. Pacientes removidos e a UPA passa a exercer o papel de

porta de entrada da urgência e emergência. Nunca vivemos esse momento”, disse Tereza Abraão

Fernandes, enfermeira e representante do Coren no CMS, nas redes sociais.



A direção do hospital confirmou que o hospital não está aberto ao público. O atendimento está paralisado

por recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) a pedido da Secretaria de Saúde até

que se apure as condições de funcionamento. Mas o princípio de incêndio aconteceu em área externa e os

reparos foram feitos no dia seguinte, restabelecendo a energia. Setores como a Oncologia, por exemplo,

que ficam numa outra rede, nem foram afetados.



O MPRJ e as secretarias de saúde estadual e municipal foram questionadas sobre o assunto, mas não se

manifestaram até o fechamento dessa edição.



INCÊNDIO



Na madrugada do dia 25 de maio um princípio de incêndio atingiu o Hospital Regional Darcy Vargas

(HRDV) e 52 pacientes tiveram que ser retirados e transferidos. A UPA funcionou como um centro de

triagem para separar os casos mais graves, inclusive os de Covid-19. O prefeito Leandro Peixe esclareceu

que o hospital estava passando por problemas antigos, mas nada impediu a equipe de socorro, que contou

com apoio de outras unidades de saúde da região. O princípio de incêndio foi no quadro geral de energia e

o fogo não atingiu os geradores ou a usina de oxigênio.