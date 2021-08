Hospital Darcy Vargas abre processo seletivo para preenchimento de vagas

Interessados devem mandar currículos até segunda-feira (16)

A comissão interventora do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) dá início ao primeiro processo seletivo para contratação de novos profissionais, que irão compor o quadro de colaboradores da unidade. As vagas são para nutricionista, copeiro, cozinheiro e enfermeiro especialista em Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). A entrega de currículos acontece até segunda-feira (16).

A contratação de colaboradores por meio de processo seletivo e análise de currículos passa a ser requisito obrigatório no HRDV, uma vez que, possibilita a escolha pelos profissionais mais bem qualificados, aumenta a transparência perante a população e oferta oportunidade de emprego para pessoas de todas as cidades próximas ao Darcy Vargas.

Os interessados nas vagas devem encaminhar seus currículos profissionais para o e-mail trabalheconosco@darcyvargas.com.br com a área de interesse no assunto da mensagem. A partir do dia seguinte, na terça-feira (17), os currículos recebidos serão analisados pelo Departamento Pessoal com a previsão das entrevistas terem início na quinta (19).