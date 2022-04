Hospital Carlos Tortelly tem CTI sem uso há mais de um ano

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro (Sindsprev/RJ) está cobrando do poder público a abertura de um Centro de Terapia Intensiva (CTI) no Hospital Carlos Tortelly. São 12 leitos novos, sem uso, no terceiro andar da unidade. Há muito material ainda embalado há mais de um ano por causa de um problema no teto.

O CTI está fechado há mais de um ano aguardando uma reforma no teto. Sebastião de Souza, diretor do Sindisprev RJ regional de Niterói, contou que “a obra não foi concluída liberando leitos de CTI que poderiam estar sendo usados pela população. Esse CTI não funciona por causa da falta da obra do telhado. Foi tudo reformado, pintado, comprado material como cama automática. Essa questão é absurda e desumana”, frisou.

O Conselho Municipal de Saúde, através da Comissão de Fiscalização das Vagas do Sistema Único de Saúde (SUS), também denuncia esse problema e chama atenção para a saúde pública, justamente no Dia Mundial da Saúde, celebrado ontem (07). “Temos o papel de visitar e fiscalizar o SUS por dentro das unidades de saúde da cidade, públicas e privadas. Quantos óbitos tivemos por falta de leitos em CTI? É uma falta de respeito com a vida humana. Isso é uma precariedade na saúde de uma forma geral”, comentou Ivone Suppo, vice-presidente do Conselho.





MAIS PROBLEMAS

Além do CTI fechado, a unidade tem muitos outros problemas, como o tomógrafo parado por falta de manutenção, falta de medicamentos, elevadores quebrados e ar condicionado sem funcionar em salas importantes como a vermelha e a laranja, por exemplo. “O Centro de Imagem é um espaço ótimo mas tem que ter medicamento, pessoal especializado e manutenção. O tomógrafo está quebrado há mais de um mês. O paciente não aguenta esperar. Uma pessoa que chegou com um AVC, por exemplo”, contou Sebastião. A sala vermelha não tem o número suficiente de medicação /para atendimento rápido, como para trombose. “A informatização também é precária. Esses problemas afetam todo mundo e estamos lidando com vida”, finalizou.

SAÚDE MUNICIPAL SE MANIFESTA

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói esclareceu que haverá reestruturação da rede com obras e investimentos nas unidades. Sobre o reparo do teto disse que foi necessária uma readequação do processo que já está em andamento.

A pasta pontuou que está em andamento o processo para aquisição da peça de reposição do tomógrafo localizado no Centro de Imagens. As tomografias estão sendo realizadas no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino e os casos urgentes priorizados. Sobre os insumos, foi realizada uma compra emergencial de medicamentos e a rede está sendo abastecida. Em paralelo há um processo de licitação para aquisição de insumos anual.

A nota diz ainda que existe um projeto de reestruturação e investimento para as unidades de saúde, com objetivo de qualificar os atendimentos, os serviços oferecidos à população e as estruturas das unidades de saúde. O plano Niterói 450, possui um pacote de investimentos de R$ 260 milhões para a rede municipal de saúde. Para o Tortelly serão mais R$ 24 milhões de investimento em reforma e mais de R$ 7 milhões em equipamentos.