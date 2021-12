Hospital Carlos Tortelly faz festa de Natal para pacientes internados

A chegada do Natal foi celebrada esta semana no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), em Niterói, com a já tradicional Festa dos Pacientes. Realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde, o evento leva alegria e o clima do fim de ano para os pacientes internados na unidade. A festa teve a presença de um Papai Noel e o violonista que percorreram as enfermarias do hospital, distribuindo palavras de esperança para os mais de 120 internados.

O diretor do HMCT, Ubiratan Moreira Ramos, contou que a confraternização vem sendo realizada há 12 anos, mobilizando boa parte dos 1.200 funcionários da unidade. A celebração só não aconteceu no ano passado, em virtude da pandemia de Covid-19.

“Esse tipo de ação é importante porque traz alegria e esperança para os pacientes e familiares, proporcionando um momento de alegria dentro do ambiente hospitalar”, conta o médico.

O chefe do serviço de manutenção, José Miguelez, foi convidado para representar a figura do Papai Noel. Já o funcionário do setor de Tecnologia da Informação (TI) e músico, Carlos Vinícius Souza Soares, munido de um violão, percorreu as enfermarias do HMCT, relembrando sucessos da MPB e clássicos natalinos. Com gorros vermelhos na cabeça, os funcionários também participaram da festa.