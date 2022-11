Hospital Azevedo Lima abre vagas de emprego

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), abriu processo seletivo para a contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais para 16 diferentes cargos, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.372,39 e R$ 3.583,97.

As inscrições ficarão abertas nos dias 11, 12 ou 16/11/2022, das 8h30 às 14h, e devem ser feitas presencialmente no auditório do próprio hospital, que fica na Rua Teixeira de Freitas, nº 30, Fonseca (entrada pela portaria do estacionamento). Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 005/2022 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site: https://isgsaude.org.br/heal/trabalhe-conosco/.

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevista por competência. As etapas são classificatórias e eliminatórias.

Confira os cargos:

– Analista de Gestão de Pessoas

– Analista de Tecnologia da Informação

– Auxiliar Administrativo de Suprimentos

– Auxiliar de Rouparia

– Enfermeiro Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – CIDHOTT

– Enfermeiro Centro Cirúrgico

– Enfermeiro Centro Obstétrico / Maternidade

– Enfermeiro Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

– Maqueiro

– Técnico em Edificações

– Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico

– Técnico de Enfermagem Centro Obstétrico / Maternidade

– Técnico de Enfermagem Unidade de Terapia Intensiva Adulto

– Técnico de Enfermagem Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

– Técnico de Segurança do Trabalho

– Técnico em Hemoterapia