Hospital Azevedo Lima abre inscrições para contratação imediata em vários cargos

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, abre processo seletivo destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais para oito diferentes cargos, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.665,93 e R$ 3.501,68.

As inscrições ficarão abertas nos dias 11, 12 e 13 de julho, das 9h às 14h, e devem ser feitas presencialmente no auditório do próprio hospital: Rua Teixeira de Freitas, nº 30 – Fonseca (entrada pela portaria do estacionamento). Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, e documentos exigidos no edital 003/2022 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site: https://isgsaude.org.br/heal/trabalhe-conosco/

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevista por competência. As etapas são classificatórias e eliminatórias.

Confira os cargos:

– Analista de Gestão de Gente – Recursos Humanos

– Analista de Gestão de Gente – Departamento Pessoal

– Analista de Comunicação

– Assistente Administrativo – RH/DP Generalista

– Auxiliar Administrativo

– Enfermeiro do Trabalho

– Técnico de Enfermagem do Trabalho

– Técnico de Tecnologia da Informação