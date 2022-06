Hospital Antônio Pedro desmente boatos sobre Covid-19

A direção do Hospital Universitário Antonio Pedro (Huap) desmentiu o boato que se espalhou em Niterói de que o sétimo andar seria reservado exclusivamente para leitos de pacientes com Covid-19. No pavimento funciona a enfermaria feminina. Superintendente da unidade, Tarcisio Rivello, negou a informação e garantiu que isso não passa de “fake news”.

“Não é verdade. Isso é uma fake news. Não vamos fechar o sétimo andar para nada”, garantiu. Questionado se algum outro setor do Huap seria destinado para infectados pela Covid-19. Rivello completou: “todo o Hospital Antônio Pedro está funcionando normalmente. Não vamos fechar nada”.

O aumento nos casos de Covid-19 preocupa o niteroiense. A Prefeitura de Niterói recomenda o uso da máscaras, mas não retomou a obrigatoriedade do uso da proteção, como aconteceu recentemente em universidades públicas e cidades como Três Rios, por exemplo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que segue monitorando os casos de Covid-19 na cidade. No momento foi registrado um aumento de casos, porém não houve reflexo nas internações e óbitos pela doença. No mês de maio foram confirmados 704 casos da doença Covid-19, nos últimos 15 dias foram registrados cerca de 400 casos. Não há registro de óbito nos últimos dois meses e há um paciente internado com casos leves na rede municipal.