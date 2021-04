Hospital abre processo seletivo para preencher vagas de trabalho em Maricá

Foi aberto, na segunda-feira (05), um processo seletivo para preencher vagas para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá. As inscrições permanecerão abertas até o próximo dia 19.

As vagas são para profissionais de nível médio e superior através do Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre as vagas oferecidas estão: analista de RH, analista jurídico, engenheiro de segurança do trabalho, almoxarife, analista de compras, analista de comunicação, assistente administrativo, assistente executivo, assistente social, auxiliar de farmácia, cirurgião bucomaxil, contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, maqueiro, motorista, nutricionista, psicólogo, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico de segurança do trabalho e técnico de imobilização ortopédica.

O processo seletivo está sendo organizado pela Associação Saúde e Movimento e as inscrições são gratuitas, através do endereço eletrônico https://www.asaudem.org/, Ícone R.H. O currículo deverá ser anexado em formato PDF.