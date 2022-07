Hospitais históricos de Niterói estão sucateados

Há alguns anos, quem tinha problemas cardíacos na cidade de Niterói podia escolher entre o Procordis e o Centrocardio, unidades especializadas em tratamento do coração, na Zona Sul da Cidade. Se o momento era de dar à luz uma nova vida, o Hospital São Paulo, no Ingá, era referência em maternidade. Caso após o nascimento a criança apresentasse problemas de saúde, o Espaço Unimed, em Icaraí, era uma das principais referências em pediatria. Mas caso a necessidade fosse para tratamentos de saúde para a “mamãe” ou para o “papai”, existia a Unidade Avançada da Amil, na Região Oceânica de Niterói. Atualmente, todas essas unidades possuem algo em comum: estão fechadas e com seus prédios em estado de abandono. Os motivos são variados, desde má administração à concorrência de grandes redes hospitalares que se instalaram em Niterói, ao longo dos últimos anos.

O jornal A TRIBUNA preparou uma relação detalhando a situação de diferentes unidades particulares que padecem ao tempo na cidade. A reportagem também cita duas unidades de saúde públicas que também foram relegadas ao descaso.

Hospital São Paulo

A atual condição do antigo Hospital São Paulo, na Rua Professor Ubirajara Vidal de Freitas, bairro do Ingá, remete a um filme de terror. O edifício, de quatro pavimentos, está abandonado e não possui nenhum vigia ou funcionário por perto.

A unidade de saúde está fechada desde a morte de seu fundador, Paulo Bastos. Em junho de 2013, o prédio foi posto em leilão com avaliação de R$ 12,7 milhões e lance mínimo de R# 6,3 milhões. No entanto, ninguém se interessou pelo imóvel.

Centrocardio

Antiga referência em emergências e tratamentos cardiológicos, o prédio onde funcionava o Centrocardio, localizado na Rua Domingues de Sá, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, padece de abandono. No local, também não havia nenhum funcionário.

Em consulta ao sistema da Receita Federal, a unidade consta como inapta por omissão de declarações. Não havia nenhum número de telefone ou endereço e-mail no cadastro. Seu sócio-administrador, Luiz Antônio Braga Costa, não foi localizado.

Procordis

Também referência em cardiologia, o Procordis, em Santa Rosa, foi interditado em 2015 por oficiais de Justiça. Os fundos da unidade, na Avenida Almirante Ary Parreiras, permanecem em situação de abandono. Entretanto, a frente está cercada por tapumes. Uma obra está sendo feita no local.

Em 2019, o Grupo Hospital Casa assumiu a gestão da unidade. De acordo com operários que trabalham no empreendimento, a expectativa de conclusão é em seis meses. Procurado pela reportagem, o Grupo Casa afirmou que o espaço não possui previsão para ficar pronto.

Hospital Santa Cruz

Fechado desde 2013 por problemas de gestão, a situação do Hospital Santa Cruz teve novidades nos últimos meses.

A atual gestão da Sociedade Beneficência Portuguesa, proprietária do empreendimento, tenta reativar a unidade, por meio de uma recuperação judicial. No final de abril, a 8ª Vara do Trabalho de Niterói suspendeu leilão do edifício.

Espaço Unimed

Na Avenida Roberto Silveira, próximo à esquina da Rua Mariz e Barros, em Icaraí, funcionava o antigo Espaço Pediátrico Unimed que, antes, era uma clínica ortopédica. Após a prestadora entregar o prédio ao proprietário, o imóvel foi posto para alugar e assim permanece até hoje.

Abandonado, o local é constante alvo de vandalismo. Usuários de drogas furtaram portões e cercas metálicas para vender em ferros-velhos.

Unidade Avançada Amil

A Unidade Avançada da Amil funcionava na Avenida Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, Região Oceânica da cidade. Em 2015, o espaço deixou de atender de forma particular e, provisoriamente, passou a ser a Unidade de Municipal de Urgência Mário Monteiro enquanto o prédio original desta era reformado.

Contudo, após a obra ficar pronta, o local foi abandonado e assim continua até hoje. A reportagem procurou a Amil, mas, até o fechamento deste texto, não havia sido encaminhada resposta.

Unidades públicas

Em 2012, o antigo hospital particular Santa Mônica foi implodido. Em seu lugar, o Estado do Rio de Janeiro construiria o Centro de Diagnóstico por Imagem Rio Imagem II. As obras chegaram a ser iniciadas, mas não ficaram nem perto da conclusão. O local se transformou num terreno baldio.

Em abril deste ano, o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, afirmou que a pasta estava empenhada para retomar as obras. Contudo, atualmente, o que se vê é uma área largada, na Avenida Marquês do Paraná, no Centro, com matagal alto e cercado por tapumes de alumínio.

Também em abril Chieppe praticamente “condenou” o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj) à subutilização.

“Na verdade, o Iaserj não tem nenhuma condição do ponto de vista estrutural para ser uma unidade hospitalar ali. Hoje ele funciona como ambulatório, que é o que é possível. Existem outros equipamentos que estão previstos para a cidade”, disse, na ocasião.

Procurada e questionada sobre a atual situação do Iaserj e do Rio Imagem II, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que apuraria as informações, mas, após isso, não retornou ao contato.