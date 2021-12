Hospitais de Niterói e SG têm ações natalinas

Objetivo é levar alegria a quem não poderá passar o Natal com a Família

Infelizmente, muitas pessoas não terão condições de passar a noite de Natal com suas famílias. No entanto, unidades de saúde de Niterói e São Gonçalo organizaram ações para levar um pouco de alegria a pacientes que estão em seus leitos, tratando de diversas enfermidades. Hospitais como o Carlos Tortelly, em Niterói, e o Alberto Torres, em São Gonçalo, proporcionaram esses momentos.

Na última quarta-feira (22), o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) realizou seu evento de Natal. O evento natalino fez com que diversão tomasse conta dos colaboradores com os personagens animados, atrações musicais e distribuições de brindes. A celebração teve como atrações musicais o Coro Laboratório Juvenil Carioca e pocket-show com o cantor Luiz Ferrar.

Ao finalizar as atrações musicais no lounge, as alas pediátricas se tornaram o destaque ao fazer a alegria das crianças. O evento contou com Papai Noel, interpretado pelo cirurgião-dentista William Chai, a Mamãe Noel, representada pela brinquedista hospitalar Rachel Caracciolo, além dos personagens Mickey e Minnie, da Disney.

Fora da fantasia de Papai Noel, o Dr. Chai é responsável pela coordenação de odontologia, serviço que compreende o setor de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e de odontologia hospitalar intensiva. Após as visitas aos pacientes o grupo ArtSom circulou pelas alas levando a musicoterapia com cantos infantis. Ao final do evento, foi feito um conto de histórias com o grupo Fura Bolo.

Carlos Tortelly

A chegada do Natal foi celebrada esta semana no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), em Niterói, com a já tradicional Festa dos Pacientes. Realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde, o evento leva alegria e o clima do fim de ano para os pacientes internados na unidade. A festa teve a presença de um Papai Noel e o violonista que percorreram as enfermarias do hospital, distribuindo palavras de esperança para os mais de 120 internados.

O diretor do HMCT, Ubiratan Moreira Ramos, contou que a confraternização vem sendo realizada há 12 anos, mobilizando boa parte dos 1.200 funcionários da unidade. A celebração só não aconteceu no ano passado, em virtude da pandemia de Covid-19.

O chefe do serviço de manutenção, José Miguelez, foi convidado para representar a figura do Papai Noel. Já o funcionário do setor de Tecnologia da Informação (TI) e músico, Carlos Vinícius Souza Soares, munido de um violão, percorreu as enfermarias do HMCT, relembrando sucessos da MPB e clássicos natalinos. Com gorros vermelhos na cabeça, os funcionários também participaram da festa.