Hospitais de Niterói e São Gonçalo se unem em live pelo Outubro Rosa

Dois hospitais da Região Metropolitana do Rio realizarão às 20h da próxima terça-feira (27) uma live informativa sobre o câncer de mama. A ação em prol do Outubro Rosa, mês escolhido por países ao redor do mundo para lembrar as pessoas sobre a importância de exames preventivos e de detecção precoce da doença, unirá profissionais do Hospital Icaraí, de Niterói, e do Hospital e Clínica São Gonçalo, da cidade de mesmo nome. O evento virtual terá como tema “Tudo que você gostaria de saber sobre o câncer de mama, mas nunca teve coragem de perguntar” e contará com a presença do médico mastologista do Hospital Icaraí e diretor técnico da clínica PróOnco Mulher, Rodrigo Souto, e da coordenadora de obstetrícia da maternidade do Hospital Icaraí, Flávia do Vale. A live será transmitida pelos perfis oficiais dos hospitais ( https://www.instagram.com/hospitalicarai/ e https://www.instagram.com/hospitalhcsg/).

A campanha Outubro Rosa visa além da conscientização, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a características próprias de cada tumor. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.



A data escolhida para a campanha de combate a doença foi criada no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. No Brasil, a comemoração foi instituída pela Lei nº 13.733/2018.