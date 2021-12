Hospitais batem recorde de atendimento no Natal

Com as festas de fim de ano e a chegada do verão, o número de atendimento nas unidades de urgência e emergência mais que dobram neste período do ano. Com base nas estatísticas de anos anteriores, a direção dos Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, Roberto Chabo, em Araruama, e da UPA do Colubandê, também em São Gonçalo, estão aumentando a quantidade de medicamentos e insumos em seus almoxarifados e farmácias.

Na semana do Natal, entre os dias 24 a 26 de dezembro, as unidades bateram recorde de atendimento. As consequências do desrespeito às leis de trânsito fizeram parte da rotina nas emergências e nos Centros de Trauma das unidades, sendo os motociclistas os que mais se envolveram em ocorrências com colisões, quedas e atropelamentos. Motoristas, ciclistas e pedestres também estão entre as vítimas nas ruas e estradas socorridas às unidades.

Os médicos que realizaram atendimentos na emergência, disseram que a maioria dos acidentes envolve algum tipo de irregularidade por parte do condutor, como excesso de velocidade, falta de alguns itens de segurança, como capacete e cinto, desrespeito a sinalização, imprudência na direção, desatenção pelo uso de celular e efeito do uso de álcool.

Os números chegam a 1.983 atendimentos de urgência e emergência e nos Centros de Trauma do Alberto Torres, Adão Pereira Nunes, Roberto Chabo e UPA do Colubande. As maiores ocorrências foram devido a queda de moto, acidente de trânsito, agressões e baleados. E o número deve se repetir nesta semana durante as comemorações do Réveillon.

Para garantir atendimento rápido, eficaz e humanizado, as unidades começaram nesta segunda-feira (27) a reabastecer seus almoxarifados e farmácias com insumos e medicamentos. A equipe médica, enfermagem e pessoal de apoio que irá trabalhar na noite da virada e no final de semana também está completa.

“As unidades estão preparadas para atender a qualquer demanda, seja ela de urgência, emergência ou trauma. Mas pedimos à população que comemore com responsabilidade e obedeça uma das regrinhas básicas que é “se beber não dirija”. Sejam também pacientes na estrada para não virarem pacientes no hospital”, garante o médico Raphael Riodades, diretor do Complexo Hospitalar Alberto Torres.