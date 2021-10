Horto do Barreto tem atividades em homenagem ao Outubro Rosa

A programação para conscientizar a população sobre a importância dos exames para prevenir o câncer de mama seguem a todo vapor na cidade de Niterói. Neste sábado (2) o Horto do Barreto recebeu o Projeto Social Arte de Dançar que está há 27 anos introduzindo a arte na vida das pessoas através da dança. O grupo homenageou o fisioterapeuta oncológico Paulo Gonçalves, que era coordenador do projeto Outubro Rosa, em Niterói. Ele faleceu, vítima de um infarto, há um mês em sua residência.

Ativistas do projeto Outubro Rosa estiveram no Horto para prestigiar o evento

O diretor do projeto Social Arte de Dançar, Luciano Motta, disse que o evento foi voltado a levar informações para a população.

“Hoje nós ouvimos relatos aqui de pessoas que superaram o câncer de mama. Alunas minhas que eu acompanhei. O Paulo também acompanhou. Graças a Deus hoje estão melhores. E hoje fizemos esse aulão aqui de Dança Mix para através da arte conscientizar as pessoas”, explica.

Além da dança Mix, no Horto do Barreto, o projeto também dá aulas de capoeira, Muay Thai, dança do ventre, dança de salão, Hip Hop, balé para a ‘melhor idade’. E o Luciano anunciou que atende uma turma de alunos com Síndrome de Down, mas o local das aulas foi fechado durante a pandemia. Agora ele retornará no Horto do Barreto.

“Em breve trarei circuito funcional também. As aulas são para todos de todas as idades. Quem quiser participar pode comparecer no Horto do Barreto de segunda a sexta às 8h30 ou sábado às 9h que é quando as aulas acontecem. É só chegar, fazer a aula experimental e se inscrever.”