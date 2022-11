Horto de Itaipu passa por melhorias e se afirma como ótima opção de lazer

Localizado na Região Oceânica da cidade, o local está aberto diariamente ao público

Um espaço gigante desconhecido por muitos niteroienses, o Horto de Itaipu possui 16 mil metros quadrados completamente arborizados – o que mantém a temperatura do local naturalmente mais amena. Localizado na Região Oceânica de Niterói, é uma ótima opção de lazer gratuita em Niterói.

O equipamento da Prefeitura de Niterói fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7 h às 16 h, e aos sábados e domingos, das 8h às 14 h.

A confeiteira Lucia Mafra, de 56 anos, frequenta o horto diariamente.

Lúcia Mafra sempre anda de bicicleta pelo Horto de Itaipu

“Eu fazia minha caminhada no Bairro Peixoto, só que pegava trânsito, sol… Então resolvi vir para cá e caminho todos os dias. O que mais gosto daqui é a segurança e estar perto da natureza.”

São várias as espécies de mudas de plantas frutíferas, e também ornamentais e medicinais que o horto abriga. São cerca de quatro a cinco mil variedades como Pata de vaca, Equisoria, Azaleia, Flamboyant, pé de cacau, cajá.

O agente de voo panorâmico de helicóptero Renato Mesquita, de 61 anos, costuma levar seus três cachorros para passear no local.

“Toda manhã eu venho dar uma caminhada aqui. Venho sempre com os cachorros – na verdade, eles que me ‘trazem’ para passear. Aqui é um lugar tranquilo, com a temperatura mais amena. Tudo o que procuro nos meus passeios”, afirma.

Já corretor de seguros Eleilson Silveira, de 40 anos, leva sempre sua filha Laura, de 2 anos e meio, para passear no Horto de Itaipu, que conta ainda com um espaço recreativo para as crianças.

Melhorias estão sendo feitas no horto, como a substituição das grades em torno e a pavimentação das vias públicas que levam a entrada do parque. Na parte interna, a construção de uma ciclovia está em andamento, assim como um espaço com cobertura para a produção e manutenção das mudas que vão arborizar a cidade.

60 UP

O Horto de Itaipu conta ainda com atividades do projeto 60 UP, organizado pela Secretaria Municipal do Idoso (SMI) e voltado para o público idoso, de segunda a sexta-feira, às 8h30. Para fazer parte do grupo, basta se dirigir ao local vestido com roupas leves no horário das aulas.

Serviço:

Horto de Itaipu

Entrada gratuita

Datas e horários: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados e domingos, das 8h às 14h.

Endereço: Rua Dr. Pálvaro da Silva, s/n – Maravista