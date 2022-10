Horto de Itaipu: cresce um santuário verde em plena Região Oceânica

Com uma extensão de 46 mil metros quadrados, ele está sendo administrado pela Seconcer. No local são desenvolvidas as mudas que são plantadas na cidade

Fotos: Íngrid Bianchini

Muita gente não conhece o Horto de Itaipu por falta de informação. Além disso, é escassa a sinalização para se chegar ao santuário verde da Região Oceânica, que em seus 46 mil metros quadrados revela a beleza e imponência de espécies da mata atlântica.

Segundo o responsável do horto, Reinaldo Ramos, o número de visitantes não para de crescer, sendo a maioria de São Gonçalo, e também de Niterói. Ele observa que os vizinhos do bairro (Itaipu), praticamente desconhecem o lugar.

Eliel Pereira e Reinaldo Ramos Paulo Bolonha

Orgulhoso, Reinaldo explicou que são várias as espécies de mudas de plantas frutíferas, e também ornamentais e medicinais que o horto abriga. São cerca de quatro a cinco mil variedades como Pata de vaca, Equisoria, Azaleia, Flamboyant, pé de cacau, cajá. As enormes palmeiras, algumas plantadas pelas mãos do Paulo Bolonha, jardineiro do Horto há 30 anos, encantam quem visita o local.

Eliel Pereira Ramos, jardineiro, conta que muitas atividades como o Projeto Gugu estão em atividade no Horto. “Também há espaço para recreação e o famoso piquenique no parque.”

Novidades no espaço verde

Melhorias estão feitas no horto, como a substituição das grades em torno e a pavimentação das vias públicas que levam a entrada do parque. Na parte interna, uma ciclovia está sendo construída, assim como um espaço com cobertura para a produção e manutenção das mudas que vão arborizar a cidade.

Local para produção de novas mudas Pavimentação Troca das Grades Pista de Bicicleta

Para conhecer essa preciosidade, os portões estão abertos de segunda a quinta das 7 às 17h. Sextas-feiras de 7h às 16h e aos sábados, domingos e feriados o funcionamento é das 7h às 14h.