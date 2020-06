Horta em casa é opção saudável durante a pandemia

A necessidade de ficar em quarentena como medida de proteção ao novo coronavírus e a discussão cada vez mais importante quanto à manutenção de uma alimentação saudável fez disparar a busca pelo material sobre como plantar hortas em casa, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Agricultura. A pasta mantém, de forma gratuita, o projeto Hortas Urbanas, cujo objetivo é ensinar a montagem de pequenas hortas em residências.

– Nosso objetivo é oferecer as informações necessárias para que todos possam cultivar alguns alimentos em casa, em pequenos espaços e a um custo baixo. Queremos mostrar que é possível cultivar essas mudas e ter uma alimentação saudável – explicou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Alguns alimentos se adaptam bem e podem ser plantados em casa, em pequenos vasos, como: cenoura, beterraba, acelga, alface, rabanete, espinafre, coentro, cebolinha, morango, abobrinha, ervilha, vagem, tomate e abacate.

– Cultivar seu alimento em casa traz maior proximidade com a natureza e possibilita ter hortaliças, legumes e frutas orgânicas, sem uso de agrotóxicos e com maior valor nutricional. Com a pandemia, a preocupação com a saúde se torna mais forte e devemos aproveitar para criar bons hábitos – explica Tatiana Novo, nutricionista da Secretaria de Agricultura.

Benefícios para a saúde

Segundo a nutricionista Tatiana, alimentos cultivados de forma natural possuem maior quantidade de micronutrientes (sais minerais e vitaminas), maior teor de ferro e magnésio em vegetais como cenoura e alface.

– O tomate, por exemplo, é rico em nutrientes como potássio e fósforo, antioxidantes e vitamina A, C e E – explica.

A cenoura é muito fácil de cultivar e com altas propriedades nutritivas. Ela pode ser plantada ao longo de todo ano e é rica em vitamina A, antioxidante e fibras. Outro destaque é o morango, que é uma fruta rica em vitamina C, contém ainda vitamina B5 e ferro, além de auxiliar no aumento da resistência do organismo a infecções,

Curso de Hortas Urbanas

As aulas presenciais estão suspensas em função da pandemia, mas o vídeo e o material informativo estão sendo disponibilizados através do site da secretaria www.rj.gov.br/secretaria/agricultura.

Para dúvidas é só entrar em contato através do e-mail hortaurbana@agricultura.rj.gov.br.