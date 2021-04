Horário de funcionamento dos estabelecimentos é ampliado

Depois da prorrogação do decreto 108/2021 que vale até o domingo (25), a prefeitura de São Gonçalo ampliou o horário de funcionamento dos bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Desde a quarta-feira (21) está liberado o funcionamento, com capacidade total de público em 50%, entre 11h e 22h, sendo proibida a permanência de clientes após às 23h.

Estão autorizados a funcionar com 50% da capacidade de público e em horário normal as atividades essenciais como farmácias, drogarias, comércio de equipamentos médicos, serviços assistenciais de saúde e óticas, supermercados, padarias, mercados, açougues e peixarias, centros de abastecimento de alimentos, assistência veterinária, postos de combustíveis, chaveiros, locação de veículos e serviços funerários.

Lojas de materiais de construção e serviços de mecânica e comércio de autopeças podem funcionar, das 9h às 19h, também com 50% da capacidade.

Em relação a shoppings centers, centros comerciais e galerias, incluindo praças de alimentação, volta a ser autorizada a entrada de crianças menores de três anos. E esses estabelecimentos podem abrir, exclusivamente, entre 11h e 22h, desde que limitem a capacidade de utilização a 50% da capacidade de mesas e assentos. A mesma regra vale para uso de estacionamento.

Fica permitido o serviço de entrega de refeições e lanches, seja por meio de aplicativos de entrega ou por meio de delivery, entre 6h e 24h. Demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços podem abrir entre 9h e 19h.

Barbearias e salões de beleza podem funcionar com 50% de sua capacidade, no mesmo sistema que os estabelecimentos comerciais no que diz respeito às orientações de distanciamento mínimo obrigatório.

As academias, estúdios de musculação e de pilates, centros de ginástica podem funcionar com capacidade limitada de 50%, entre 6h e 22h, também obedecendo aos protocolos de segurança.

O decreto volta a permitir a abertura de parques externos e internos, salas de jogos, cinemas, espaços de entretenimento externos e internos com capacidade limitada a 50% dos frequentadores.

Ainda esta semana, o gabinete de crise da covid-19 volta a se reunir para analisar os dados epidemiológicos e decidir as possíveis restrições ou novas flexibilizações a partir da próxima semana.

Fiscalizações – A Prefeitura dará continuidade às ações de fiscalização e conscientização para garantir o cumprimento do decreto, em operações integradas entre agentes das secretarias de Saúde e Defesa Civil, Ordem Pública, Transportes e Meio Ambiente.