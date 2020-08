Horário de funcionamento das lanchonetes é ampliado

As festas de fim de ano em Niterói serão diferentes para se adaptarem ao novo normal provocado pela pandemia do novo coronavírus. A cidade não contará com a tradicional festa de Réveillon com shows na praia de Icaraí. No lugar, haverá atividades virtuais. A iluminação natalina começará mais cedo: a partir do fim de outubro. Outra novidade anunciada foi a ampliação do horário de funcionamento das lanchonetes

“Esta foi uma decisão conjunta do comitê científico e do gabinete de crise, já que até dezembro não teremos ainda a vacina para imunizar a população”, explicou o prefeito Rodrigo Neves em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, ontem.

“Vamos antecipar em um mês a iluminação de Natal, com o objetivo de criar um clima positivo, e sobretudo, incentivando um ambiente de solidariedade e, também, impulsionando o comércio local. Agradeço a atitude cívica das pessoas de cumprir os protocolos de segurança, mas é fundamental que a gente continue perseverando, até que essa vacina chegue, com o uso de máscara, a higiene reforçada das mãos, o uso do álcool, a limpeza de nossas casas”.

Horário ampliado para lanchonetes – O prefeito Rodrigo Neves informou ainda que o gabinete de crise decidiu ampliar o horário de funcionamento das lanchonetes em Niterói, que agora podem ficar abertas até 22h. Anteriormente, as lanchonetes estavam autorizadas a abrir entre 7h e 20h. As cafeterias continuam com o funcionamento autorizado entre 7h e 20h. Os estabelecimentos devem cumprir todos os protocolos de higiene e distanciamento social determinados pela Prefeitura de Niterói.

“As lanchonetes estavam com o mesmo horário das cafeterias e pelo quadro de estabilidade e controle da pandemia e também por uma necessidade operacional deste segmento do comércio nós estamos autorizando essa extensão do horário de funcionamento”, disse Rodrigo Neves.

A Prefeitura de Niterói vai abrir um novo prazo, entre os dias 20 e 26 de agosto, para que as empresas revalidem o termo de adesão ao programa Empresa Cidadã e, assim, possam receber o apoio para a folha de pagamento por mais dois meses. Entre 250 e 300 empresas das cerca de três mil inscritas no programa estão nessa situação e terão mais uma oportunidade para garantir o auxílio.

Para revalidar o termo de adesão, basta acessar o site www.empresacidada.niteroi.rj.gov.br e seguir as instruções para garantir o auxílio na folha de pagamento por cinco meses, em vez dos três meses previstos inicialmente. Em contrapartida, as empresas terão que se comprometer, no novo termo de adesão, a não reduzir postos de trabalho por até oito meses.