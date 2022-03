‘Hora do pesadelo’: Freddy Krueger pega traficante dormindo e dispara

Funcionários do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) se depararam com duas situações inusitadas na madrugada de ontem (24). Em uma delas, um suspeito de tráfico de drogas deu entrada após ser baleado pelos próprios comparsas. Na outra, um paciente tentou fugir após a polícia descobrir que ele estava foragido da Justiça.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada ao HEAT, que fica no Colubandê, para verificar ocorrência de um homem, de 45 anos, que deu entrada baleado no joelho direito. Aos policiais, o homem afirmou fazer parte do tráfico de drogas do Jardim Catarina e acabou dormindo na “boca de fumo”.

Ainda segundo o relato feito aos PMs, como punição, traficantes da região agrediram o homem e o balearam. Ele foi socorrido á Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia antes de ser encaminhado ao HEAT. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara). Cabe ressaltar que, apesar do relato, nada foi encontrado em desfavor do ferido.

Também na madrugada, outra equipe foi à unidade de saúde para verificar a informação de que um homem, internado desde o último dia 18 devido a um atropelamento, tinha mandado de prisão em aberto. Ao perceber a chegada dos agentes, o acusado tentou fugir do hospital, mas acabou sendo detido. Os policiais confirmaram a existência do mandado.

O homem permanece internado na unidade de saúde, mas na condição de preso sob custódia. Além do mandado em aberto, os policiais confirmaram que o suspeito, de 36 anos, possui duas anotações criminais anteriores por furto, uma por roubo e outra por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.