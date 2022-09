Restauração da Casa Norival de Freitas começa em breve

Por decisão do prefeito Axel Grael (PDT) foi dado um importante passo para que a Casa Norival de Freitas, um dos principais aparelhos culturais de Niterói, volte a ganhar vida.

A Prefeitura de Niterói publicou, no Diário Oficial do Município, a homologação do resultado do processo licitatório para a restauração do espaço, que fica na Rua Maestro Felício Toledo, Centro.

De acordo com a publicação, o trabalho será executado pelo consórcio Cone-Conteck, formado pelas empresas Conteck Comércio e Serviços de Instalação de Equipamentos e Cone Engenharia e Construção Civil.

A obra custará cerca de R$ 29,1 milhões aos cofres públicos.

O prédio foi construído em 1921 e serviu de residência para Norival de Freitas, advogado e político fluminense.

Foto: Vítor d’Avila

De acordo com o Edital, o prazo de execução é de 24 meses, após a assinatura do contrato, procedimento que ocorre após a homologação.

A Prefeitura de Niterói afirmou que o espaço será destinado a diversas artes e não apenas em uma escola de música.

Vai abrigar a Escola de Música Arthur Maia, além de servir de sede para o Programa Aprendiz Música na Escola.

Em 2019, a Defesa Civil do município constatou a necessidade de interdição e de escoramento da estrutura.

No ano passado, a Fundação de Arte de Niterói (FAN) contratou através de licitação, uma empresa para executar o reforço e impedir o desabamento.

O casarão foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em 1983 e está sob a tutela da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói (FAN) há dois anos.