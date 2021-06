Homicídio: Homem tem órgãos genitais decepados. Imagem é chocante

Um crime macabro assustou moradores de bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (7). Uma mulher matou o companheiro e ainda teria decepado os órgãos genitais, pênis e testículos, da vítima, dentro de uma casa. Segundo informações da polícia, ela foi presa em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão foi acionada, via 190, por volta das 7h, à Rua Manuel da Costa, com a informação da ocorrência. Chegando ao local, os agentes confirmaram o fato e encontraram a principal suspeita.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida pelos militares à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). O local do crime foi isolado para que a distrital enviasse uma equipe de perícia. Em seguida, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, não existem relatos que informem qual teria sido a motivação do crime. A suspeita está na delegacia especializada, onde deve ser ouvida. A DHNSG irá registrar o caso e abrirá um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

A reportagem entende que a imagem autenticamente registrada no local é impublicável, devido à violência empregada e à exposição da imagem da vítima. Por essa razão, optamos por disponibilizá-la de modo distorcido, com uso de filtros, tornando a advertir os leitores de que, mesmo assim, a cena é chocante.