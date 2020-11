Homens são presos roubando cabos de energia no Centro

Policiais Militares a serviço do programa Niterói Presente impediram que cabos de energia fossem furtados, no Centro da cidade, no início da tarde deste domingo (8).

Os agentes foram acionados depois de verificação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para averiguarem uma denúncia na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói.

Chegando no local encontraram os suspeitos tentando furtar os cabos com um alicate. Ao serem questionados pelos agentes, disseram que estavam trabalhando no local. Porém não possuíam autorização e não estavam uniformizados para tal função.

Os homens foram levados para a 76°DP pelos policiais. Os dois ficaram presos em flagrante pelo crime de furto tentado.