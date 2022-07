Homens são presos após roubarem carro em Rio das Ostras

Uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar resultou na recuperação de um carro em Macaé. A Força-Tarefa aconteceu na noite de segunda-feira (04) após o veículo ser roubado em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

De acordo com a PRF três indivíduos portando armas de fogo foram presos e as equipes localizaram o veículo roubado trafegando pelo quilômetro 144 da BR-101, altura de Macaé, por volta das 22h. Após perceber a movimentação dos policiais, o automóvel fugiu em direção ao centro do município. Durante a perseguição, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptá-lo.

Além dos homens presos foram apreendidas duas pistolas e um revólver. Um dos presos era foragido da justiça desde dezembro de 2021 e outro já tinha quatro passagens pela polícia.