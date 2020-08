Homens são encontrados mortos às margens da RJ-104

Dois homens foram encontrados mortos ontem à noite às margens da RJ-104, na altura do bairro de Marambaia, em São Gonçalo. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no endereço para realizarem a guarda do corpo até a chegada dos agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG). As vítimas tinham marcas de tiros e não possuíam identificação.

A perícia do local foi realizada pela polícia civil que agora busca informações para o esclarecimento dos fatos. Os corpos foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó na mesma cidade.