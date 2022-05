Homens furtam desfibrilador de hospital em Niterói

Um hospital teve um desfibrilador furtado, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O caso aconteceu na última terça-feira (10). A Polícia Civil confirmou que já abriu investigações sobre o caso e está colhendo provas para esclarecer o crime e identificar os acusados.

De acordo com o Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, alvo da ação, o caso aconteceu por volta das 8h30 daquele dia. A unidade se manifestou sobre o caso nesta quinta-feira (12). O hospital divulgou imagens de suas câmeras de segurança que flagraram a ação.

Segundo o hospital, os dois suspeitos estavam “muito bem vestidos” e, sem levantar suspeitas, numa ação que durou no máximo 20 minutos furtaram de uma das nossas salas de exames um desfibrilador, equipamento utilizado em caso de emergência grave, para restabelecimento a vida de uma pessoa.

Imagens: Divulgação/Hospital Oftalmológico Santa Beatriz

“Estamos divulgando as imagens para que todos os hospitais e clínicas parceiros tenham conhecimento da fisionomia e do ‘modus operandi’ desta quadrilha e tomem as devidas precauções”, disse o hospital, em nota oficial.

Além disso, o hospital fez um apelo para que possíveis clientes não comprem equipamentos furtados. “O desfibrilador é da marca Cmos Drake e n° de série 820040535. Alertamos que a compra de equipamentos furtados só fomenta o aumento de ocorrências deste tipo de crime”, completou.

O caso está sendo investigado pela 78ª DP (Fonseca). Ouvido pela reportagem de A TRIBUNA, o delegado Geraldo Assed, titular da distrital, afirmou que a delegacia já está em poder das imagens que flagraram o crime. “Estamos com imagens e o caso está em apuração”, afirmou o delegado.