Homens acusados de assalto são presos no Fonseca, em Niterói

Agentes do Segurança Presente, em operação na Cidade Sorriso, prenderam em flagrante três homens acusados de assaltar um motorista de aplicativo, na manhã desta quarta-feira (2), no Fonseca, em Niterói. Segundo os policiais, a ação ocorreu na rua Desembargador Lima Castro, por volta das 11 horas, e entre os presos estava um criminoso conhecido como “Vermelhinho”.

Na abordagem feita pela equipe que realizava patrulhamento na região, o trio suspeito foi preso em flagrante, junto com um revólver calibre 32. A suposta vítima do roubo à veículo também foi localizado, encaminhado à delegacia para prestar depoimento e fazer o reconhecimento.

Os três suspeitos foram conduzidos e reconhecidos na 76ª DP, Centro de Niterói. O criminoso “Vermelhinho” foi apontado pelos agentes como integrante de uma organização criminosa, que atua no Morro do Cavalão, assim como o maior responsável por roubos no município. Ele estava preso até o último dia 19 de janeiro, quando foi detido por ter baleado um policial militar.