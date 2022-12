Homenagem: Santos adota coroa no uniforme, em homenagem ao Rei Pelé

Na última quarta-feira (28), antes da notícia sobre a morte de Pelé, o Santos publicou, em suas redes sociais, a camisa oficial de 2023, que conta com uma coroa no escudo, em homenagem ao Rei Pelé.

A homenagem fica localizada acima do escudo entre as duas estrelas dos títulos mundiais de 1962 e 1963.

O clube estreia a nova camisa durante a Copinha, contra o são Raimundo-RR, na próxima quarta-feira (4), em Santo André (SP).

De acordo com o artigo 103, do estatuto do Peixe, “o Santos passará a utilizar em jogos de futebol profissional, amador e no futsal, tanto na categoria masculina quanto na feminina, em todas as suas camisas, uma coroa sobre as estrelas existentes dos títulos mundiais, a título de homenagem permanente a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé”.