Polícia Militar presta homenagens a profissionais da saúde de Niterói e São Gonçalo

No sábado (28/03), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro esteve nas ruas para uma missão de diferente. Militares saudaram os profissionais de saúde que trabalham em hospitais estaduais espalhados em diversos municípios, como por exemplo Niterói e São Gonçalo.



No Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte de Niterói, a homenagem rendeu minutos de emoção, além da distribuição de flor e um certificado em forma de agradecimento.

Já no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, os militares agradeceram verbalmente os profissionais de saúde além de oferecerem uma bandeira em forma de gratidão.