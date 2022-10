Homenagem: parque em Realengo receberá nome de Suzana Naspolini

A jornalista Suzana Naspolini, que faleceu anteontem após uma longa luta contra o câncer, se destacava pela sintonia com a população carioca. Por isso vai dar nome a nova área de lazer da Zona Oeste do Rio. Previsto para ser entregue em 2024 à população, a Prefeitura do Rio publicou no Diário oficial desta quinta (27), a homenagem que fará a jornalista, em um parque popular.

O Parque, com 80.568 m², foi desenvolvido para promover a integração da natureza com o bairro e com toda a Região Metropolitana, considerando a proximidade com a Transolímpica. Será a maior área de lazer no entorno de Realengo e é uma das metas do Planejamento Estratégico da Prefeitura do Rio até 2024, além de ser uma antiga reivindicação dos moradores.

No decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes, a Prefeitura do Rio lembra que Susana, além de carismática, exercia atividade de grande relevância para a população, auxiliando, inclusive, a Administração Pública a otimizar a prestação dos serviços públicos em benefício dos cariocas. Nascida em Santa Catarina, Susana tinha 49 anos e morreu na última terça-feira (25/10), vítima de câncer.

No projeto, além de adaptar a mata atlântica ao conceito de super árvores, o Parque Realengo também apresenta inéditas soluções para adaptar a cidade aos desafios das mudanças climáticas, como ilhas de calor e inundações. As estruturas são inspiradas em referências internacionais como o Gardens By The Bay, jardim mais visitado no mundo que fica em Cingapura.

O Parque Realengo ficará na esquina das ruas General Raposo e Carlos Venceslau e terá cinco torres, de 17, 25 e 40 metros, cobertas parcialmente de vegetação e que vão aspergir vapor de água nos visitantes. O projeto prevê ainda passarelas elevadas e espelho de água com jardins aquáticos. Haverá captação da água da chuva para evitar que, em dias de temporal, o parque e seu entorno alaguem.

Ele contará com sete acessos e um bosque com espécies nativas da Mata Atlântica, um ecoponto que fará o recolhimento e triagem de resíduos sólidos. Outro ponto interessante do parque será o espaço com churrasqueiras, campo de futebol, quadras esportivas, um skate park e um muro de escalada.

Um espaço multiuso vai abrigar até 20 lojas de 15m² cada e, também, um mercado interno para receber feiras e eventos. As ruínas existentes no local serão preservadas para abrigar um novo espaço cultural.