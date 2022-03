Homenagem às mulheres no Teatro Municipal de São Gonçalo

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, na próxima terça-feira (8), às 19h, a Orquestra Municipal, sob regência do maestro Paulo Guarany, para um concerto em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Cem pares de ingressos serão sorteados para o público gonçalense.

No repertório da apresentação estão: “Carmen”, “I Believe”, “Hino ao amor”, “Crazy in love”, “Rolling in the deep”, “Nem às paredes confesso”, “Chuva de prata”, “Unforgettable”, entre outras canções. A Secretaria de Turismo e Cultura vai sortear, na próxima segunda-feira (7), às 17h, em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/turismoculturasg/), 100 pares de ingressos para o espetáculo. Não haverá venda de ingressos.

“Dia 8 de março é uma data especial, pois é o dia daquela que foi escolhida por Deus para dar continuidade a toda humanidade, por sua força, garra e determinação. A mulher tem o poder de construir e instruir nações. Dizem que o homem é o sexo forte, que nada, as mulheres que são! Elas merecem todo o cuidado, valor e homenagens que pudermos oferecer, não apenas no dia 8 de março, mas todos os dias”, declarou o maestro.

A classificação etária é livre e o Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 no Centro.