Homenagem a todas as mães. A atenção e o cuidado de uma mãe

– Cuidado, não desça do escorrega deste jeito, porque pode se machucar.

– Leve o casaco, está frio!

– Você parece não estar se sentindo bem!

– Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa?

– Quando chegar à casa do seu amigo, ligue-me, por favor!

– Você está com fome? Já faz horas que você almoçou!

– Cuidado no futebol, não se jogue no chão de qualquer maneira, a bola não é mais importante que você.

O filho: – Mãe, nunca mais fale algo que pode acontecer, porque sempre acontece o que você fala!

Nada pode ser comparável a este cuidado, a esta telepatia que uma mãe tem com os filhos, nada pode ser comparado à intuição que uma mãe tem sobre tudo da vida dos filhos.

A mãe tem um olhar privilegiado, cheio de amor, cercado de muito cuidado e afeto.

A dor dos filhos é a sua dor, a felicidade dos filhos é sentida como sua felicidade.

Existem os conflitos que toda mãe passa na educação e na relação com seus filhos, são muitas curvas sinuosas na vida, na questão dos valores e exemplos de uma vida digna e honesta, mas as mães são incansáveis em dar exemplos de valores e honestidade aos seus filhos, em fornecer subsídios para que este ser, que está sob seu cuidado e proteção, seja um ser humano melhor.

Os choques de gerações, muitas vezes, trazem estranheza, mas as mães seguem se superando para entenderem de um contexto, muitas vezes, complexo para elas, por não ter sido da sua geração, mas sua vontade de ser sempre uma amiga, uma pessoa que os seus filhos possam confiar e dividir tudo faz com que elas superem algumas coisas que não conheciam ou não entendem direito.

Tudo tem um valor diferente para uma mãe cheia de amor no coração.

Tudo que uma mãe gostaria era: Partilhar, compreender infinitamente, abençoar sempre seu filho, protegê-lo de todas as intempéries, de todos os males do mundo. Cuidar para sempre, cuidar quando está no ventre, quando nasce, com 11anos, com 18 anos, com 25 anos, com 50 anos… O amor de mãe é infinito!

Mas o que uma mãe também deseja imensamente é que seu filho guarde para sempre todos os conselhos, todo o amor, e que, quando ela não estiver fisicamente presente em momentos de sua vida, possa ser independente, humano, uma pessoa boa, que seja feliz, que trate bem a todos. Que realize todos os seus sonhos. Que saiba caminhar lindamente com os seus pés e que nunca se esqueça da sua base, da sua raiz familiar.

Filho, nunca se esqueça: Eu o amo! Você é o amor de todas as vidas.

Eu te dedico esta música:

“Eu tenho tanto pra lhe falar

Mas com palavras não sei dizer

Como é grande o meu amor por você

E não há nada pra comparar

Para poder lhe explicar

Como é grande o meu amor por você

Nem mesmo o céu nem as estrelas

Nem mesmo o mar e o infinito

Nada é maior que o meu amor

Nem mais bonito

Me desespero a procurar

Alguma forma de lhe falar

Como é grande o meu amor por você

Nunca se esqueça, nem um segundo

Que eu tenho o amor maior do mundo

Como é grande o meu amor por você

Mas como é grande o meu amor por você”

( Como é grande o meu amor por você/

Canção de Roberto Carlos .)

__Patricia Tavares.